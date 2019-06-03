الرئيس هادي يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة حلول عيد الفطر

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، اليوم، برقية تهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقية وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأشاد رئيس الجمهورية في البرقية بمواقف المملكة قيادة وحكومة وشعب الى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة.. مثمناً جهود المملكة الداعمة لليمن وشعبه واسهاماتها الفاعلة في تقديم الدعم والمساعدة لليمن في مختلف المجالات.

ولفت فخامة الرئيس الى ما تتمتع به العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور وازدهار.

وعبر رئيس الجمهورية عن احر التهاني واطيب التبريكات لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق التطور والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

كما بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة مماثلة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.