شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام في اليمن.. الحكومة تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر والحوثيون يقولون: غدا هو المتمم لشهر رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد التابعة للحكومة اليمنية الشرعية أن يوم غدٍ الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" بعد التواصل المستمر مع لجنة رؤية هلال شوال لهذا العام، ومتابعتهم للهلال في المناطق المتوقع ظهوره فيها في السواحل اليمنية، وتأكد مطلع الهلال.. فقد ثبت لدى وزارة الأوقاف والإرشاد رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440 هجرية،وبذلك يكون يوم غد ( الثلاثاء الموافق 04/ يونيو/ 2019 ميلادية هو أول أيام عيد الفطر المبارك )لقول النبي الأعظم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما ). وفي صنعاء أعلنت "دار الإفتاء الشرعية" المسيطر عليها من قبل مليشيات الحوثيين أن يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان لتعذر رؤية هلال شوال وأن يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك . وأوضحت أن لجنة مراقبة الأهلة بمحافظة الحديدة قامت مساء اليوم الاثنين بمراقبة وتحري رؤية هلال شهر شوال أثناء الغروب وبعده وتعذر رؤية هلال شوال لهذا العام بعد غروب شمس اليوم 29 رمضان 1440هـ، وعملاً بقوله تعالى "يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج", وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأكملوا العدة "، فإن يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 4 يونيو هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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