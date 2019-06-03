سقطرى: مركز سلمان يوزع 242 سلة غذائية في حديبو ودحيمض



يواصل مركز سلمان توزيع السلال الغذائية في المناطق المحررة والمتضررة جراء الحرب. يواصل مركز سلمان توزيع السلال الغذائية في المناطق المحررة والمتضررة جراء الحرب. ووزع المركز 242 كرتوناً من السلال الغذائية في منطقتي حديبو و ديحمض بالارخبيل. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الذي ينفذه المركز في مختلف المدن والمحافظات اليمنية خلال شهر رمضان المبارك.

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