شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الحوثيون يعلنون موعد اول ايام عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مليشيات الحوثي ان يوم غداً الثلاثاء متمم لرمضان ، ويوم الاربعاء هو اول ايام عيد الفطر مبارك تقليداً لملالي طهران.

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