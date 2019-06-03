شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بالأسماء.. هذه هي الدول التي أعلنت أن يوم غد هو المتمم لشهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علنت اليوم، كل من: 1- ماليزيا 2- أندونيسيا Advertisements 3-استراليا 4-اليابان أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وان يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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