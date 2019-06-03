توزيع 200 كسوة عيد على أطفال تريم بحضرموت بدعم من مركز سلمان

يواصل مركز سلمان توزيع المساعدات الانسانية في حضرموت حيث قام بتوزيع كسوة العيد تحت شعار "كساء فرحتكم فرحتنا" في مديريتي تريم والسوم. وجرى توزيع 200 كسوة عيد و 200 لعبة هدية على أطفال الأسر الفقيرة والنازحة. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بالمركز لدعم المحتاجين والمتضررين من أبناء الشعب اليمني.

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