مركز سلمان يوزع كسوة العيد لـ 2400 طفل نازح في مأرب

أطلق مركز سلمان اليوم عملية توزيع كسوة عيد الفطر للاطفال النازحين في مأرب حيث وزع كسوة لاكثر من 2400 طفل.
وجرى توزيع كسوة العيد والألعاب لـ 2,400 طفل وطفلة منهم 800 من المعاقين والأيتام وأصحاب الأمراض المزمنة والأشد فقرا و النازحين من محافظات صنعاء، وأمانة العاصمة، وحجة، إلى محافظة مأرب.
وعبر وكيل محافظة صنعاء عايض عصدان عن اشادته بهذه المبادرة التي ستدخل السرور إلى العديد من أطفال الأسر النازحة من المحافظات الثلاث والذين أجبرتهم ميليشيا الحوثي على ترك منازلهم والنزوح والعيش في ظروف صعبة.
وأعرب عصدان عن شكر السلطة المحلية بمحافظة صنعاء للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على المساعدات الإنسانية التي يقدمها المركز للنازحين والمهجرين.
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