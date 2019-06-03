محافظ سقطرى يناقش تطوير القطاع الصحي في الارخبيل

عقد محافظ سقطرى رمزي محروس، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً للمجلس الصحي بالمحافظة. ووقف الاجتماع امام عدد من الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي في المحافظة. وأكد المحافظ محروس على أهمية تضافر جهود أعضاء المجلس و العمل على تطوير النظام الصحي في المحافظة .

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