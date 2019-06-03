مركز الفلك الدولي: ماليزيا و3 دول أخرى تعلن العيد الأربعاء وتركيا الثلاثاء

الخليج 365 – متابعات خاصة

قال مركز الفلك الدولي ان إندونييا وماليزيا واستراليا واليابان أعلنت ان غداً الثلاثاء متمم لشهر رمضان المبارك.

وفي منشور له على صفحته في فيس رصده "الخليج 365" أكد مركز الفلك الدولي: ان إندونيسيا وماليزيا وأستراليا واليابان أعلنت العيد الأربعاء لعدم رؤية الهلال اليوم، وتركيا الثلاثاء.

وأضاف : في انتظار إعلان باقي الدول الإسلامية التي ستصدر بيانات رسمية مساء اليوم، لتحديد غرة شهر شوال، إلا الدول التالية فستتحرى هلال شوال غدا لأن اليوم 28 رمضان وهم: بروناي، الهند، باكستان، بنغلادش، إيران، سلطنة عمان، المغرب.