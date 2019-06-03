الخليج 365 – متابعات خاصة
قال مركز الفلك الدولي ان إندونييا وماليزيا واستراليا واليابان أعلنت ان غداً الثلاثاء متمم لشهر رمضان المبارك.
وفي منشور له على صفحته في فيس رصده "الخليج 365" أكد مركز الفلك الدولي: ان إندونيسيا وماليزيا وأستراليا واليابان أعلنت العيد الأربعاء لعدم رؤية الهلال اليوم، وتركيا الثلاثاء.
وأضاف : في انتظار إعلان باقي الدول الإسلامية التي ستصدر بيانات رسمية مساء اليوم، لتحديد غرة شهر شوال، إلا الدول التالية فستتحرى هلال شوال غدا لأن اليوم 28 رمضان وهم: بروناي، الهند، باكستان، بنغلادش، إيران، سلطنة عمان، المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الفلك الدولي: ماليزيا و3 دول أخرى تعلن العيد الأربعاء وتركيا الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.