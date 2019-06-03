مليشيا الحوثي تنفذ حملات تفتيش للشباب وهواتف النقالة بصنعاء

قالت مصادر ان مليشيا الحوثي قامت بتنفيذ حملات تفتيش والاعتداء بالضرب على مجموعة من الشباب، ومصادرة هواتفهم المحمولة في صنعاء.

وذكرت المصادر إن عناصر من ميليشيا الحوثي شنوا حملة واسعة في ساعات متأخرة من مساء يوم أمس الأحد في مديرية "بني الحارث" شمال العاصمة "صنعاء" لمطاردة الشباب في الطرقات، وتفتيش هواتفهم المحمولة.

وأشارت المصادر "أن ميليشيات الحوثي أوقفت العديد من الشباب بمنطقة "دارس" وقامت بتفتيش هواتفهم المحمولة، دون أسباب قانونية ويأتي ذلك في إطار تقييد الحريات والتضييق على المدنيين".

وفي سياق متصل كانت "ميليشيات الحوثي الانقلابية، قد شنت حملة واسعة طالت العديد من المنشآت التجارية، ومستشفيات خاصة، وذلك لمتابعة شاشات العرض بهدف منع متابعة البرامج التي تسئ للحوثيين.

ومنذ سيطرة ميلشيات الحوثي على العاصمة "صنعاء" في سبتمبر 2014، تمارس القمع والتنكيل بحق المدنيين ومصادرة حريتهم وارتكاب سلسلة من الانتهاكات، وتختطف آلاف من المواطنين في سجونها.