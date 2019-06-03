البركاني يطلع على سير المعارك في تعز وانتصارات الجيش

اطلع سلطان البركاني رئيس مجلس النواب على سير العمليات العسكرية في محافظة تعز (جنوبي غرب البلاد) والانتصارات التي أحرزتها قوات الجيش الوطني.

وشدد البركاني في اتصال هاتفي مع قائد محور تعز، اللواء الركن سمير الصبري، على ضرورة دعم الجيش الوطني في تعز ومساندته، مثمنا صمودهم الاسطوري وتضحياتهم في معارك تحرير المدينة، ووقوفهم بكل قوة وبسالة أمام الميليشيات الإنقلابية.

بدوره أطلع اللواء الصبري، رئيس مجلس النواب على سير معركة التحرير، ومدى جهوزية الجيش الوطني، والانتصارات التي يحققها بين حين وآخر في مدينة تعز.

ومنذ مطلع الأسبوع الفائت تشهد جبهات تعز معارك بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي، بعد إطلاق الجيش عملية عسكرية لفك الحصار واستكمال تحرير المدينة .