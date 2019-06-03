الحوثيون تنفذ حملة الختطافات ضد المواطنين شمال الضالع

قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي نفذت حملة اختطافات في الفاخر، شمال الضالع، حيث اختطفت ستة مواطنين من أسرة واحدة ضمن حملة المداهمات والاختطافات والتنكيل التي تنفذها بحق المدنيين.

وذكرت مصادر محلية، إن حملة الاختطافات التي تنفذها المليشيات تترافق مع قصف مدفعي وصاروخي على قرى ومناطق سكنية في شخب وقعطبة بعد تلقيها الهزائم العسكرية التي تواصلت بشراسة يوم الأحد على جبهات الريبي وشخب وباجة في حجر.

وأقدمت المليشيات الحوثية، مطلع الاسبوع، على إطلاق النار باتجاه منازل المواطنين في منطقة سليم الفاخر واقتحمت عدداً من المنازل.

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وأشارت المصادر إلى أن عناصر المليشيات اقتحمت قرية سليم (المشرب) غرب مديرية قعطبة، مساء أمس الساعة 7 بعد تناول الإفطار وداهمت منزل المواطن أحمد البسيسي ومنزل المواطن محمود عبدالله البسيسي، وقامت بخطف ستة مواطنين وهم: علي محمد البسيسي، فيصل محمود البسيسي، أحمد محمود البسيسي، بدر محمد البسيسي، محمد زيد أمينه، عبدالخالق محمد الأشهب واقتادتهم إضافة إلى آخرين ومختطفين في أوقات سابقة، إلى مكان مجهول، وسط إطلاق نار كثيف أدى إلى ترويع السكان والأسر.

وأثارت الاختطافات والاعتداءات المتكررة الخوف في أوساط المدنيين خصوصاً النساء والأطفال.