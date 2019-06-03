مسالخ عدن: استقبلنا خلال 30 يوم 18 ألف رأس من الابقار والاغنام

الخليج 365-عدن

قال مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ في عدن أن المؤسسة استقبلت خلال شهر رمضان أكثر من 13000الف رأس من الأغنام والماعز إلى جانب 5000 ألاف رأس من الابقار خلال شهر رمضان والعيد من الساحل الأفريقي.

وذكر مدير عام المؤسسة أن المؤسسة قد جهزت جميع مسالخها المنتشرة مع قدوم عيد الفطر المبارك في عموم مديريات محافظة عدن يعد ترميمها و توفير جميع وسائل الدباحة فضلاً عن وجود 15دكتور بيطري مؤهل تابع للمؤسسة و ما يزيد كذلك عن 50 سلاخ لتقديم خدمات الدباحة للأضحية بهذه المناسبة الدينية العظيمة

و أضاف ان المؤسسة بدأت تتعافى من الأضرار التي لحقت بمبانيها و محتوياتها و ها هو اليوم و ينتعش نشاطها بعد أن حققت طفرة في خدماتها و إيراداتها بقدرات و مهارات عاملي المؤسسة و موظفيها و كادرها القيادي و الإداري و طاقمها الطبي

منوها ان المؤسسة قد استعدت لكافة الخدمات للمواطنين حيت وفرت طاقم من عمال النظافة و الصرف الصحي و الطاقم الطبي البيطري و فريق ذو خبرة من الذباحي والسلاخين