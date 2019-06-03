البحسني: حضرموت مستهدفة ويجب على المواطنين الوقوف معنا

ترأس محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني اليوم اجتماعاً بالقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة بحضور وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش .
وفي بداية اللقاء هنأ المحافظ الحضور بمناسبة عيد الفطر المبارك وعبرهم لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية وأبناء المحافظة بشكل عام .
وأشاد المحافظ بجهود القيادات العسكرية والامنية والضباط والصف والجنود الذين ساهموا بفعالية في انجاح الخطة الامنية لشهر رمضان المبارك، داعياً اياهم الى مواصلة اليقظة وحفظ الامن خلال عيد الفطر السعيد .
وتطرق المحافظ في اللقاء الى مستوى تقديم الخدمات للمواطنين وخاصة في مجال الكهرباء، وأطلعهم على كافة التدابير التي اتخذت من بينها توفير المحروقات لمولدات الكهرباء .
وأشار المحافظ الى أن حضرموت مستهدفة في هذه المرحلة ويجب أن لا يغفل المواطنون خطورة هذا الاستهداف وان يقفوا صفاً لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على المنجز الكبير الذي تحقق للمحافظة والمتمثل في بناء قوة عسكرية وأمنية لأول مرة في تاريخ حضرموت وهذا هو بيت القصيد الذي تنوي القوى المعادية استهدافه، وينبغي على المواطنين إدراك ذلك وأن لا يمر علينا هذا المشروع التدميري ونكون عاملاً مساعداً لأصحابه .
وأضاف المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب اليقظة السياسية والامنية والمجتمعية لمواجهة هذه التحديات وثقتنا كبيرة في مواطنينا الاوفياء والشرفاء، أما من يظهر عدائه لحضرموت في العلن فلن يتم التهاون معه وستكون له أجهزتنا الامنية والعسكرية بالمرصاد .
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