شكرا لقرائتكم خبر عن ليسو حوثيين ولا بلاطجة..عصابة من الجنس اللطيف في قلب العاصمة صنعاء تقدم على عمل خطير محرم شرعا فكانت النتيجة كارثية (شاهد فيديو صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل الشاهد نيوز على فيديو صادم للحظة قيام عصابة نسائية بمحاولة سرقة احد المحلات التجارية بالعاصمة صنعاء. وقامت عصابة نسائية بالدخول لمحل بهارات ومكسرات لسرقة "اسطوانة غاز" منه غير ان كميرات المراقبة رصدتها على الفور. Advertisements وقام مراقب الكميرات للمحل بالقبض على النساء المرتكبات للسرقة والتعدي على المرأة التي حاولت اخذ اسطوانة الغاز باللطم والضرب. شاهد الفيديو

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