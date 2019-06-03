شكرا لقرائتكم خبر عن للتو.. (دار الافتاء) يعلن رسمياً غداً الثلاثاء أول أيام (عيد الفطر المبارك) في هذه الدول.. الأســــــماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أن الحسابات الفلكية الدقيقة لهلال شهر شوال لعام 1440هـ تؤكد أن فارق الساعات لحظة الاقتران 3 ساعات حيث ستكون الساعة 10:02 بتوقيت جرينتش GMT يوم الإثنين 3 يونيو- 29 رمضان توافق الساعة 13:02 بتوقيت مكة المكرمة، ما يعنى أنه عدة شهر رمضان الكريم ستكون 29 يومًا. وأوضح المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أن هلال شهر شوال يمكن روؤيته بعد غروب شمس يوم الإثنين في معظم دول أمريكا الجنوبية، ودول جنوب أمريكا الشمالية. وأضاف المجلس في بيانه أن موعد عيد الفطر الفطر في المانيا وأوروبا يوم الثلاثاء غرة شهر شوال 1440هـ.



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