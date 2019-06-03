شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : تعذر رؤية الهلال في هذه الدول .. وإعلان الأربعاء أول أيام عيد الفطر (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت 5 دول حتى الآن تعذر رؤية هلال شوال، معلنة أن يوم غد الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، بينما يكون يوم الأربعاء هو يوم عيد الفطر، وهو ما كان متوقعًا مسبقًا من قبل الفلكيين الذين أكدوا عدم إمكانية رؤية الهلال.

وهذه الدول هي: ماليزيا وإندونيسيا وأستراليا والفلبين ونيوزيلندا، وأعلنت جميعها عدم رؤية الهلال.

وكان الفلكيون يتوقعون أن هلال شوال سيغيب في هذه الدول قبل غروب الشمس، وعليه تستحيل رؤية الهلال في تلك المناطق.

أما بالنسبة للمنطقة العربية ووسط وغرب العالم الإسلامي التي ستبدأ لاحقًا الترائي لرؤية الهلال، فإن القمر سيغيب اليوم بعد فترة قصيرة جدًا من غروب الشمس، ليست كافية لرؤيته بأي وسيلة، وذلك وفقًا للدراسات العلمية الميدانية لرصد الأهلة.