شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : تعذر رؤية الهلال في هذه الدول .. وإعلان الأربعاء أول أيام عيد الفطر (الأسماء) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت 5 دول حتى الآن تعذر رؤية هلال شوال، معلنة أن يوم غد الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، بينما يكون يوم الأربعاء هو يوم عيد الفطر، وهو ما كان متوقعًا مسبقًا من قبل الفلكيين الذين أكدوا عدم إمكانية رؤية الهلال.
وهذه الدول هي: ماليزيا وإندونيسيا وأستراليا والفلبين ونيوزيلندا، وأعلنت جميعها عدم رؤية الهلال.
وكان الفلكيون يتوقعون أن هلال شوال سيغيب في هذه الدول قبل غروب الشمس، وعليه تستحيل رؤية الهلال في تلك المناطق.
أما بالنسبة للمنطقة العربية ووسط وغرب العالم الإسلامي التي ستبدأ لاحقًا الترائي لرؤية الهلال، فإن القمر سيغيب اليوم بعد فترة قصيرة جدًا من غروب الشمس، ليست كافية لرؤيته بأي وسيلة، وذلك وفقًا للدراسات العلمية الميدانية لرصد الأهلة.
كانت هذه تفاصيل خبر عــــــــــاجل : تعذر رؤية الهلال في هذه الدول .. وإعلان الأربعاء أول أيام عيد الفطر (الأسماء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.