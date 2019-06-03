بعد فضحهم لجوانب الفساد.. مرتزقة الامارات يعتدون على عمال مصفاة عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

قالت مصادر اعلامية أن مليشيات مسلحة موالية للامارات في محافظة عدن قامت بالاعتداء على العاملين في مصفاة عدن .

كما اكدت اعتقال عدد من النقابيين وذلك عقب الدعوة التي وجهتها اللجنة العمالية للاضراب عن العمل بعد تنصل ادارة المصفاة عن الايفاء بالتزاماتها تجاه العمال، متهمة ادارة المصفاة بحرمان العاملين من مستحقاتهم خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك..

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كما افاد المصدر ان دعوة الاضراب التي نفذها عمال المصفاة جأت تعبيرا عن الاحتجاج لأستمرار عملية الفساد والقيام بأستحدام مضخات التعبئة بتزويد التجار احمد العيسي بطريقة غير قانونية ومخالفة للعمل وتمرير عمليات فساد اضرت المصفاة وعكست نفسها على الموظفين والعمال ..

و عبر عدد من النقابيين عن ادانتهم واستنكارهم للاعتداء الذي اقدمت عليه قوات موالية للامارات ضد العاملين، محملة حكومة المرتزقة مسيولية سلامة الموظفيين واي تبعات قد يتعرضون لها .

واشارت الى ان اللجنة العمالية في مصفاة عدن بصدد اصدار بيان رسمي يحمل الجهات المسئولة عن الاعتداء كامل المسئولية ويوضوح حق النقاباة في محاسبة ومقاضاة المعتدين الذين اقدموا على فعلتهم بدون مسوغ قانوني او شرعي في محاولة بائسه لتكميم الافواه ومصادرة حقوق الاعمال وحقهم في ممارسة نشاطهم النقابي..