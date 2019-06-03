شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب السعودية يغرق في ظلام دامس .. والسلطات تعلق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت بعض المناطق الجنوبية في المملكة العربية السعودية حالة انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ يوم امس السبت .

وقالت مصادر محلية سعودية ان الانقطاع استمر لأكثر من 10 ساعات أمس السبت في مناطق جازان وعسير ونجران.

واعتذرت الشركة السعودية للكهرباء للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية، وأرجعت ذلك إلى سوء الأحوال الجوية، وأكدت الشركة أن فرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حالياً لإعادة الخدمة تدريجياً.

ومن جانبه وجه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمتابعة جهود إعادة التيار بشكل كامل إلى كل المحافظات بالمنطقة , و وجهه التوجيه ذاته أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وأكد على أنه يتابع باهتمام بالغ انقطاع الكهرباء بالمنطقة، وشكل فريقاً لمتابعة المشكلة.

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​ووفقا لموقع "المواطن" السعودي "انهالت شكاوى المواطنين في مناطق عديدة غالبيتها في الجنوب بسبب انقطاع الخدمة، وكسر الآلاف صيامهم السبت على ضوء الجوالات والشموع في انتظار حل من الكهرباء لإعادة التيار وممارسة الحياة الطبيعية، إلا أن الشركة لم تتحرك — بحسب البعض- بالشكل المناسب لمواجهة هذه الأعطال المتكررة".

​وهاجم عدد من مستخدمي "تويتر" في السعودية المسؤولين في "كهرباء السعودية"، واستغاث أحدهم بالملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي.

وكشف الموقع أن الرياض هي الأخرى عانت من الأزمة حيث انقطعت الخدمة عن حي المونسية بمنطقة الرياض، وهو ما دفع الشركة للاعتذار عبر رسائل لمقدمي البلاغات والتأكيد على أن الانقطاع يعود إلى عطل عام في الشبكة الكهربائية، حيث يجري الآن العمل على إصلاحه بأسرع وقت ممكن، بحسب الموقع السعودي.

وأعلنت السعودية في فبراير/ شباط 2017 أن الشركة السعودية للكهرباء أنجزت جزءا كبيرا من مشروع محطة ضباء الخضراء لتوليد الكهرباء بمنطقة تبوك التي تعد من أكبر المحطات على مستوى العالم تعمل بنظام دمج الطاقة الشمسية مع الدورة المركبة.