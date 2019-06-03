شكرا لقرائتكم خبر عن دولة إسلامية تسبق الجميع وتعلن اليوم الأثنين أول أيام عيد الفطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت دولة اسلامية اليوم الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك خلافاً لكل الدول الاسلامية التي لم تعلن بعد موعد عيد الفطر.

ونقلت صحف “باماكو” عن وزارة الشؤون الدينية فى مالى أنه تم ثبوت رؤية هلال شوال مساء أمس الأحد فى عدة مناطق من مالى وعليه فإن اليوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وذكرت صحيفة “مالى اكتياليتى” نقلا عن بيان لوزارة الشؤون الدينية فى مالى أنه وبناءً على مداولات لجنة مراقبة الأهلة وهى جهاز حكومى فإنه تم ثبوت رؤية هلال شوال مساء أمس فى مناطق مختلفة من التراب المالى.

وكانت مالى قد بدأت صوم رمضان بيوم قبل الدول الإسلامية بعد أن أثبتت رؤية الهلال حينها.

