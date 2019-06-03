شكرا لقرائتكم خبر عن شابة سعودية تباغت كل عائلتها وتوجه اتهام خطير جدا لشقيقها ...لن تصدق ماذا فعل بها اخوها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اتهمت فتاة بمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، شقيقها، بإحراق سيارتها أثناء توقفها أمام منزلها، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا بشأن الواقعة.
وبحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن شقيق صاحبة المركبة كان حاضرًا لحظة اشتعالها، وتعرض لحروق من الدرجة الثانية، وعند وصول الهلال الأحمر إلى موقع الحادثة لاذ بالفرار.
يذكر أن عدة حوادث إحراق سيارات لنساء وقعت في المملكة منذ إعلان السماح للمرأة بالقيادة، وكان أشهرها واقعة إحراق سيارة سلمى البركاتي من قبل أبناء من قريتها.
كانت هذه تفاصيل خبر شابة سعودية تباغت كل عائلتها وتوجه اتهام خطير جدا لشقيقها ...لن تصدق ماذا فعل بها اخوها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.