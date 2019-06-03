شكرا لقرائتكم خبر عن شابة سعودية تباغت كل عائلتها وتوجه اتهام خطير جدا لشقيقها ...لن تصدق ماذا فعل بها اخوها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهمت فتاة بمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، شقيقها، بإحراق سيارتها أثناء توقفها أمام منزلها، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا بشأن الواقعة.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن شقيق صاحبة المركبة كان حاضرًا لحظة اشتعالها، وتعرض لحروق من الدرجة الثانية، وعند وصول الهلال الأحمر إلى موقع الحادثة لاذ بالفرار.

يذكر أن عدة حوادث إحراق سيارات لنساء وقعت في المملكة منذ إعلان السماح للمرأة بالقيادة، وكان أشهرها واقعة إحراق سيارة سلمى البركاتي من قبل أبناء من قريتها.