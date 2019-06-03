شكرا لقرائتكم خبر عن داعية سعودي شهير يدعو على حاكم خليجي في ليلة القدر .. شاهد من هو ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الداعية السعودي نايف العساكر هجوما على أمير قطر ووالده الأمير السابق حمد بن خليفة، داعيا بأن ينزل الله عليهم عذابه.

وكتب العساكر على حسابه في تويتر: ” اللهم انتقم من الظالمين حمد بن خليفة وابنه وجماعة الإخوان المسلمين وخليفتهم في ليلة لا أخت لها، وعجل لهم بنكبة لا انتعاش معها، وبعثرةٍ لا إقالة منها، ونغّص نعيمهم، وأرهم بطشتك، وغضبك على الظالمين”. – وليست هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها العساكر على أمير قطر، حيث دعا قبل أيام قائلاً: “من أمام الكعبة وبين الركن والمقام، أسأل الله أن ينتقم من تميم بن حمد ويعجل بعذابه وزواله، اللهم إنه كان سببا في دمار البلدان وقتل الأبرياء وتهجير الآمنين، فأرنا فيه يا ربنا بأسك الذي لايرد عن القوم الظالمين”.

ورد عليه العميد المتقاعد قائلاً: “اللهم انتقم من السفيه نايف العساكر الذي دعا على قطر أميراً وشعباً.

اللهم اسقم جسده وانقص أجله وخيب أمله واجعل شغله في بدنه ولا تفكه من حزنه وصيّر كيده في ضلال وماله وصحته الى زوال وعافيته الى شر مآل”.

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