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اعلامية سعودية بارزة تكشف عن توجهات ملكية لاصدار قررات تخفف من تداعيات " السعودة " على اليمنيين بالمملكة !

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عدن - ياسمين التهامي - نشر حساب على منصة تويتر يحمل اسم الاعلامية مشاعل العتيبي بشرى سارة للمغتربين اليمنيين في المملكة.

وفي تغريدة   قالت مشاعل العتيبي المهتمه بالشأن اليمني ، ان الرئيس هادي قابل الملك سلمان  برفقة رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ، وطلب الاخير من الملك سلمان مراعاة اوضاع المغتربين اليمنيين في السعودية ، فوعدة الملك بالخير.  

وأضاف حساب مشاعل العتيبي ان الملك سلمان رد على البركاني بقولة : " هذا توجية صريح لولي العهد بدراسة قرارات تخفف عن اليمنين في المملكه المملكة سند اليمن ".

وفي ذات السياق نشر المستشار بوزارة الخارجية اليمنية مطهر العنان قبل ساعات تغريدة على حسابه في تويتر   قال فيها :
( استبشروا_خيراً،، هناك مباحثات تجري الآن حول أعادة النظر في الإجراءات المترتبة على رسوم المقيمين اليمنيين ،، كما وردني الخبر من مصدر موثوق )

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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