شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تقتحم مسجدًا في الكويت وهي ترتدي حزامًا ناسفًا.. شاهد: استنفار الشرطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت حسابات إخبارية كويتية، مقطع فيديو لسيارات من الشرطة الكويتية وهي تطوق مسجد الطلحة في منطقة الدوحة؛ بحثًا عن امرأة ترتدي حزامًا ناسفًا. وقال حساب “نيوز كوم” الإخباري الكويتي: إن “امراة دخلت حمام مسجد طلحة في الدوحة وبيدها النار -مسدس- وترتدي حزامًا ناسفًا، وتواجد كثيف من رجال الشرطة حاليًا في الموقع وأنباء عن هروبها”. وفي ذات السياق، ذكرت مصادر إخبارية كويتية أخرى، أن بلاغًا كاذبًا عن وجود امراة ترتدي حزامًا ناسفًا في مسجد في الدوحة بالكويت استنفر الأجهزة الأمنية. هذا؛ ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من وزارة الداخلية الكويتية، حول الحدث التي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل حتى الآن. الله يستر اشتباة بوجود قنبله مصلى النساء بمسجد طلحه بمنطقة الدوحة pic.twitter.com/TJk1HMmYHg — وطـ🇰🇼النـهار🇰🇼ـن (@bwjb_ww) June 2, 2019

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