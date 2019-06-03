وزير انقلابي يصدر توجيهات للمليشيا بمنع أي مساجد أخرى لإقامة صلاة العيد

وجه وزير انقلابي بالاكتفاء بالمساجد المحددة لصلاة العيد ومنع أي مساجد أخرى من إقابة صلاة العيد فيها.



كشف مصدر محلي في صنعاء أن الحوثیین قاموا بتحدید مساجد معینة لإقامة صلاة عید الفطر فیھا ھذا العام، من أجل تمریر مخططاتھم وأھدافھم وبث سمومھم، مبینا أنھ تم اختیار خطباء حوثیین لخطب العید في تلك المساجد والاكتفاء بھم، مع إیقاف ومنع باقي الخطباء من القیام بأي خطب.

وقال المصدر في تصريح نشرته صحيفة "الوطن" - الصادرة اليوم إن "وزیر الأوقاف والإرشاد الحوثي شرف علي القلیصي، وجھ كافة فروع وزارتھ في مناطق سیطرتھم بالاكتفاء بالمساجد المحددة لصلاة العید، ومنع أي مساجد أخرى من إقامة صلاة العید فیھا، ومنھا تلك المساجد المعروفة التي كانت تقام فیھا صلوات العید خلال السنوات الماضیة والتي اعتاد الناس الحضور إلیھا لصلاة العید".

وبین المصدر أن خطبة العید في كافة المساجد التي اختارھا الحوثي تم توحیدھا، لتشمل عددا من النقاط التي تعمد الحوثیون الحدیث عنھا، ومنھا تشویھ صورة المسلمین والدول العربیة و"الھمز واللمز" حولھم، إضافة إلى زرع الطائفیة وتفریق وتمزیق الھویة العربیة والإسلامیة من خلال إذكاء النعرات والعنصریة، والمطالبة بدعم الجبھات بالمقاتلین.

وأشار المصدر إلى أن توجیھ وزیر الأوقاف والإرشاد الحوثي للخطباء، مليء بالتناقض إذ أنھ یطالبھم بالحدیث عن الأوضاع الاقتصادیة والأمنیة والتي تشھدھا مواقع سیطرة الحوثیین، بینما واقع الحال یقول إن "المواقع شھدت تدھورا كبیرا أمنیا واقتصادیا بسبب المیلیشیات".

كذب الحوثیین

Advertisements

وقال المصدر، إن "التوجیھ الحوثي یطالب بضرورة الحفاظ على دماء المسلمین عامة والیمنیین خاصة من إراقتھا وسفكھا دون وجھ حق، بینما أسلحة المیلیشیات توجھ نیرانھا للمدنیین في الأحیاء السكنیة".

وأضاف المصدر، أن "الحوثیین ینھون عن فعل ویأتون بھ، یقتلون الأبریاء ثم یتحدثون عن إراقة الدماء وحرمتھا، بینما زرعوا الألغام في كل شبر من الأراضي الیمنیة وفجروا المنازل وقطعوا الطرق وقتلوا النساء والشیوخ وجندوا الأطفال الأبریاء وأرسلوا قذائفھم وصواریخھم على الأحیاء والمواقع المدنیة".

مؤكدا أن الحوثیین أكثر من عبث بأرواح ودماء الأبریاء في الیمن.

قال المصدر، إن "خطب الحوثیین تحرض على الإرھاب والفتنة، وأنھم یستغلون المناسبات الدینیة ومنھا صلوات الأعیادة لنشر أفكارھم وخطبھم وأقوال زعیمھم الصریع حسین الحوثي على المصلین والناس بعیدا عن كتاب الله وسنة رسولھ. ألفاظ وحركات وأكد المصدر أن وكیل وزارة الأوقاف الحوثي عبدالوھاب محمد مھدي، قام بعقد لقاء بعدد من الخطباء، البعض منھم لم یسبق لھ الخطبة من قبل وتدریبھم على ضرورة استخدام الألفاظ والحركات التي تتناسب مع الموقف، وضرورة جذب وجلب انتباه المصلین وتركیزھم على كافة كلمات الخطبة، مبینا أن الأعیاد والمناسبات الدخیلة التي أدخلھا الحوثیون الیمن منذ انقلابھم على السلطة وسیطرتھم على صنعاء لم تتوقف.

وأوضح المصدر أن الحوثیین لم یكتفوا بأعیادھم ومناسباتھم وطقوسھم الخاصة، بل تدخلوا للعبث بشعائر الإسلام وتغییرھا وتعكیرھا، والزج بأھدافھم وخططھم وتوجھاتھم بشكل ساذج في خطبتي عید رمضان والأضحى وحتى خطب الجمعة الأسبوعیة، قاموا بتحویل العبادات إلى مواقع للنداءات بالالتحاق بصفوفھم ودعم جبھاتھم والوقوف معھم.

تدمیر المساجد

وشدد المصدر على أن الحوثیین دمروا المساجد وھدموا بیوت الله ویعزفون على وتر دیني لخداع المجتمع، وقال "لم نعد نسمع آیة قرانیة أو حدیثا نبویا أو موعظة حسنة أو نصیحة إسلامیة، كل ما یقدمھ الحوثیون الیوم أقوال حسین الحوثي وكلمات عبدالملك الحوثي والصرخة والمسیرة، طمسوا كلمات الله ورسولھ وحرفوا كل شيء وغیروه عن مساره، ومنعوا الخطباء والعلماء من نصح الناس وتوجیھم، أفقدوا الناس فرحة العید وفرحة الحضور والاستماع لخطبة وصلاة العید، لقد قتلوا كل شيء جمیل وھدموا ودمروا الدین"