سياسي يمني: حملات الإخوان ضد التحالف هدفها إفراغ المعركة مع الحوثيين من قيمتها

قال السياسي اليمني عبدالستار الشميري إن ارتفاع الضجيج للحملات ضد دو التحالف ، التي يقف وراءها الإخوان وتدار من خارج البلاد، ليس جديداً، وقد دأب الإخوان على تحجيم دور التحالف العربي وتشويه الإمارات منذ نجاحاتها في الجنوب والساحل الغربي للبلاد مقابل تخاذلها في الجبهات.

ونقل موقع"العين الإخبارية" عن الشميري أن الجبهات التي أشرفت عليها الإمارات مثلت الثقل الأساسي في معركة الانقلاب الحوثي، وحققت نجاحات قلبت موازين المشهد العسكري.

وأكد أن المال القطري يلعب دوراً سلبياً في توفير المناخ لتحركاته المشبوه تحت الضغط الإعلامي الموجه ضمن إطار حاضنة الإخوان الساعية لاستغلال تلك الإمكانيات لخدمة مشروعهم وإرباك المشهد السياسي والعسكري.

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وأضاف أن تلك الهجمات تعول إحداث شقوق في الجبهة الواحدة لتحالف دعم الشرعية، مشيراً إلى أن تنظيم الحمدين المتخبط والإخوان كتنظيم إرهابي سيذوبان أمام المشروع الإيراني ووكلائه الحوثيين، فهو لا يقف عند اليمن؛ بل يغتال الفناء الخلفي للمنطقة.

ورأى الشميري أن خلق معارك جانبية للرأي العام، تأتي لإفراغ قيمة المعركة الرئيسية ضد الحوثيين، وتوجه بشكل ممنهج ضد الإمارات لتشويه دور التحالف برمته، وهو ما حدث من تسويق رخيص ومتكرر باسم جزيرة "سقطرى"، في تنكر لحجم التضحيات في سبيل أمن اليمن المشترك.

ولفت الشميري إلى أن اختلاق المعارك الوهمية تهدف للتغطية على ظواهر الإخوان في تخزين السلاح وإنشاء الجمعيات وبنوك الصرافة ومتاجرتهم في جبهات القتال، لا سيما التخاذل في جبهتي صنعاء وتعز.