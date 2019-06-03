صبر: قطر وتركيا والإخوان نسقوا بشكل مسبق لهجمات إعلامية ضد التحالف العربي

قال الناشط عبدالحليم صبر إن اليمن هي السياج الأمامي لخط الدفاع الخليجي أمام المشروع الإيراني المبكر وأدواته في المنطقة، وكذا تدخل تركيا وقطر مؤخراً واستخدام ميزانية الأخيرة لحربهما العبثية.

وأشار إلى أن ثالوث الشر نسق بشكل مسبق لهجماته الإعلامية ضد التحالف بشكل يماثل أعدادهما القتالي لتحقيق أهدافهما الخبيثة وتمرير المشروع الإيراني.

وحول الطموحات القطرية في اختراق صف الحكومة، قال صبرإن "سياسة الحمدين مفضوحة فهي تحاول اختراق القنوات الشرعية لتمرير أجندتها المشبوهة، وحين تفشل تلجأ لدعم الإرهاب لضرب الدولة والمجتمع من الداخل، فضلاً عن تعزيز حضور تلك الجماعات كالحوثيين والإخوان في المحافل الدولية".

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ونقل موقع "العين الإخبارية" عن صبر قوله "مؤخراً لم يسلم حتى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ذاته من هذا الاستهداف؛ حيث هاجمتة قنوات الإخوان الممولة قطرياً وانتهكت رمزيتة كرئيس للدولة وساند الجيش الإلكتروني هذا الهجوم ووقف ضد الرئيس اليمني".

واعتبر الناشط عبدالحليم صبر، دولة الإمارات، بأنها سند أساسي في دعم اليمن، وهي ليست بحاجة لاعتراف إعلامي من مكينات مشبوهة، وتشهد لعيال زايد ميادين جنوب البلاد ومدن الساحل الغربي وحتى عمق الحديدة، والإسناد مؤخراً للضالع، ويمتد دورهما الفاعل إلى تعز عسكرياً ولوجستياً.

وتابع "الموقف الذي تجسده الإمارات، هو امتداد للواجب الذي حث عليه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، حين قال (إن من واجبنا أن نأخذ بيد اليمن حتى يكون رافداً للأمة العربية في الحاضر والمستقبل) وهذا المفهوم بمثابة خارطة طريق إنسانية وسياسية واجتماعية، تجسد دور أبنائه على رأسهم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في دعم الشرعية باليمن".