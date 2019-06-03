اخبار الخليج / اخبار اليمن

القوات السعودية تستفز أبناء محافظة المهرة من جديد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المهرة

قالت مصادر محلية إن القوات المتواجدة في منفذ صرفيت بمديرية حوف محافظة المهرة اليمنية بدأوا بتشييد مباني جديدة في المنفذ الحدودي مع سلطنة عُمان .

وبحسب المصادر فإن القوات السعودية استغلت الهدنة مع قبائل حوف في رمضان بالتصعيد من خلال التمترس بشكل واسع في المنفذ .

وأكدت أن إطلاق نار متبادل وقع قبل ايام بين القوات السعودية المحتلة ومواطنين حاولوا منع البناء المستحدث في المنفذ من قبل القوات السعودية.

Advertisements

وأشارت المصادر أن توتراً ملحوظا بين تلك القوات والقبائل جراء الرفض الشعبي المتزايد لهم .

ويذكر أن أبناء حوف خرجوا في تظاهرة سلمية غاضبة قبل شهر للمطالبة برحيل تلك القوات وتسليم المنفذ للقوات الحكومية الشرعية.

وهدد المحتجون حينها بالعودة للاعتصام أمام منفذ صرفيت في السادس من شوال حتى تحقيق المطالب .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات السعودية تستفز أبناء محافظة المهرة من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا