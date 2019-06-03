القوات السعودية تستفز أبناء محافظة المهرة من جديد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المهرة

قالت مصادر محلية إن القوات السعودية المتواجدة في منفذ صرفيت بمديرية حوف محافظة المهرة اليمنية بدأوا بتشييد مباني جديدة في المنفذ الحدودي مع سلطنة عُمان .

وبحسب المصادر فإن القوات السعودية استغلت الهدنة مع قبائل حوف في رمضان بالتصعيد من خلال التمترس بشكل واسع في المنفذ .

وأكدت أن إطلاق نار متبادل وقع قبل ايام بين القوات السعودية المحتلة ومواطنين حاولوا منع البناء المستحدث في المنفذ من قبل القوات السعودية.

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وأشارت المصادر أن توتراً ملحوظا بين تلك القوات والقبائل جراء الرفض الشعبي المتزايد لهم .

ويذكر أن أبناء حوف خرجوا في تظاهرة سلمية غاضبة قبل شهر للمطالبة برحيل تلك القوات وتسليم المنفذ للقوات الحكومية الشرعية.

وهدد المحتجون حينها بالعودة للاعتصام أمام منفذ صرفيت في السادس من شوال حتى تحقيق المطالب .