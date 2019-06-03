تحرير 62 أسيرًا من ابطال الجيش واللجان في عملية تبادل

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليمنيين عبدالقادر المرتضى، مساء الأحد، عن تحرير 62 أسيرا من أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي عبر وساطة محلية.
وقال المرتضى في منشور له على صفحته في فيسبوك: بعون الله وتوفيقه تم يومنا هذا الأحد 28/ رمضان/ 1440 الموافق 2/يونيو/ 2019 تحرير 62 أسيرا من أبطال الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل مع الطرف الآخر في جبهة الساحل الغربي عبر وساطة محلية”.
وكان قد تم تحرير 66 أسيرا من أبطال الجيش واللجان الشعبية في الـ26 من شهر مايو الماضي في عملية تبادل بجبهة الساحل الغربي بوساطة محلية.
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