البُحسني يهنئ نادي التضامن بإحرازه لقب بطولة المريسي بعدن

هنأ محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، نادي التضامن الرياضي لإحرازه فريق كرة القدم بالنادي مساء أمس بمحافظة عدن ، بطولة الفقيد علي محسن مريسي في نسختها الـ 25 وذلك بفوزه بركلات الترجيح على فريق الجلاء بعدن.
ووفق متابعة "الخليج 365"، قال المحافظ في اتصال بإدارة النادي إن احراز هذه البطولة التي تقام في عدن في شهر رمضان المبارك وبمشاركة اندية محافظة عدن والمحافظات المجاورة وتحمل اسم النجم الرياضي الكبير علي محسن المريسي ، يمثل فخراً لنادي التضامن ولحضرموت بشكل عام ، ويأتي في سياق الانجازات التي يحققها شباب المحافظة في مختلف المجالات.
ووجه المحافظ بدعم نادي التضامن بمليون ريال لتحقيقهم هذه البطولة.
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