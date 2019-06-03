الانتقالي السوداني: منطقة كولومبيا في محيط الاعتصام أصبحت تهديدا لأمن المواطن

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان لقناة سكاي نيوز عربية، إن منطقة كولومبيا في محيط الاعتصام أصبحت تهديدا لأمن المواطن.

واقتحمت قوات الجيش المنطقة بعد تجمع عدد من المطلوبين فيها، مستغلين التجمع للتخفي.

ارتفعت حصيلة القتلى خلال الأحداث التي شهدتها الخرطوم صباح اليوم إلى 12 قتيلا وأكثر من 60 جريحا.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، إن القوات المسلحة لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، وشدد على أن المجلس يتطلع إلى استمرار الحوار مع قوى الحرية والتغيير.

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وأضاف في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية" أن المعتصمين فروا من ساحة الاعتصام بعد دخول خارجين عن القانون من ساحة كولومبيا المجاورة التي باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين.

وذكر أن "منطقة كولومبيا ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت مهددا أمنيا كبيرا لمواطنينا".

وأطيح بالرئيس السوداني عمر البشير بعد أسابيع من اندلاع الثورة الشعبية.