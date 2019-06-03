الحوثي يعاود قصف "مجمع ثابت" ومساكن عمال بالحديدة

قصفت ميليشيات الحوثي فجر اليوم الاثنين، "مجمع إخوان ثابت" التجاري والصناعي ومساكن العمال، مرة أخرى، ما أدى إلى إصابة 2 من عمال المجمع، ضمن مسلسل التصعيد العسكري للمتمردين داخل مدينة الحديدة.

وقالت مصادر ميدانية، إن ميليشيات الحوثي قصفت بقذائف المورتورز سكن العمال داخل المجمع، ما أدى إلى إصابة عاملين اثنين بجروح بليغة.

ويعد هذا الاستهداف للمجمع الذي يتخذ الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار منه مقرا له، واحد من عشرات الخروقات لقرار وقف إطلاق النار.

واستخدم المتمردون بكثافة قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة ومعدلات البيكا والضرب من عربات متحركة على المناطق والأحياء المحررة وصوب قوات المقاومة المشتركة.

وقصفت القوات المشتركة مربض مدفعية وموقعا مستحدثا للحوثيين، ما أوقع ثلاثة قتلى في صفوفهم.

وجاء الاستهداف بعد قصف مكثف للحوثيين استهدف الأحياء السكنية المحررة ومواقع القوات المشتركة فيها بحوالي 17 قذيفة هاون، بالإضافة إلى قصف بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة.