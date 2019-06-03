الدائرة الثقافية بالإنتقالي تتلمس هموم رواد الثقافة والفن الجنوبي

وزار فريق الدائرة منزل الأستاذ القدير أحمد محمد الشميري مؤسس قسم المسرح في معهد جميل غانم للفنون الجميلة والذي خدم هذا المجال مخرجًا ومؤلفًا ومعلما لأكثر من 40 عاما، قبل ينهك جسده المرض ويجعله حبيس المنزل.
كما زار فريق الدائرة أيضا منزل الأستاذة / هدى حسن – أم النجوم _ والتي أسهمت بأعمالها المسرحية والتلفزيونية، وأغنت العمل الثقافي بشكل عام والمسرحي والتلفزيوني بشكل خاص، والمقعدة في منزلها لا تستطيع الحركة.
وتأتي هذه الزيارات ترجمة لتوجهات المجلس الانتقالي الجنوبي والذي يولي الثقافة والمثقفين صدارة اهتماماته بقيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى لقوات المقاومة الجنوبية عيدروس قاسم الزُبيدي .
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