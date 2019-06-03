صندوق النظافة بساحل حضرموت يضاعف وتيرة العمل اليومية

قيادة صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت ممثلة بالمدير العام التنفيذي المهندس " فهمي عبدالهادي بن شبراق " حريصة على استمرار نظافة المدينة والعمل بكل اخلاص لتحسين مظهرها من خلال اعمال النظافة والتحسين بتزيين الشوارع العامة بالأشجار وإعادة تأهيل المقلب الخاص لتجميع المخلفات الذي هو ضمن خطة الحملة .
وقال " صالح سالم العمقي " مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالصندوق، إن إدارة صندوق النظافة خلال هذه الفترة تعمل بشكل مكثف رغم كل المعوقات والصعوبات حيث بلغ عدد ساعات العمل 16 ساعة يومياً ، وذلك من أجل الرقي والحفاظ على جمالية المدينة برفع المخلفات دون تكدس بشكل كبير الذي قد يشوه منظر المدينة ويعكس صورة سلبية للزائرين .
وأضاف، أن عمل الحملة التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع unops توقف يوم السبت الموافق 1 يونيو بشكل مؤقت وسيتم الاستئناف عقب الانتهاء من اجازة عيد الفطر المبارك.
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