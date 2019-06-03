اخبار الخليج / اخبار اليمن

صندوق النظافة بساحل حضرموت يضاعف وتيرة العمل اليومية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تشهد مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت وهي كبرى مدن الساحل، خلال هذه الفترة إهتماما كبيرا وملموسا في عمل النظافة من خلال الحملة الشاملة التي ينظمها مكتب الأم المتحدة لخدمات المشاريع unops وبتمويل من البنك الدولي وبالتنسيق والتعاون مع صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت وتفاعل أهالي المدينة الى جانب عمال النظافة الذين يعملون ليل نهار للحفاظ على نظافة المدينة والحفاظ ايضاً على صحة المواطنين من خلال اعمال رفع المخلفات الصلبة ونقلها الى المكب الخاص لتجميع المخلفات " المقلب " بمنطقة الغليلة .

قيادة صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت ممثلة بالمدير العام التنفيذي المهندس " فهمي عبدالهادي بن شبراق " حريصة على استمرار نظافة المدينة والعمل بكل اخلاص لتحسين مظهرها من خلال اعمال النظافة والتحسين بتزيين الشوارع العامة بالأشجار وإعادة تأهيل المقلب الخاص لتجميع المخلفات الذي هو ضمن خطة الحملة .

وقال " صالح سالم العمقي " مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالصندوق، إن إدارة صندوق النظافة خلال هذه الفترة تعمل بشكل مكثف رغم كل المعوقات والصعوبات حيث بلغ عدد ساعات العمل 16 ساعة يومياً ، وذلك من أجل الرقي والحفاظ على جمالية المدينة برفع المخلفات دون تكدس بشكل كبير الذي قد يشوه منظر المدينة ويعكس صورة سلبية للزائرين .

وأضاف، أن عمل الحملة التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع unops توقف يوم السبت الموافق 1 يونيو بشكل مؤقت وسيتم الاستئناف عقب الانتهاء من اجازة عيد الفطر المبارك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النظافة بساحل حضرموت يضاعف وتيرة العمل اليومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا