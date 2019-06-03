ويأتي ذلك بالشراكة مع فريق مستقبلنا أمل بمنطقة الريان التابع لمؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية .
حيث يهدف المشروع لتخفيف جزء من الأعباء التي تواجهها الأسر الفقيرة والمحتاجة و استمرارا للعمل الخيري الهادف لسد حاجة فئات الأرامل والمطلقات والمحتاجين من أهالي المدينة بتوزيع كسوة العيد من الألبسة والأحذية لهم بمختلف فئاتهم العمرية .
ومن أجل ضمان مرور عملية التوزيع في أحسن الظروف على الأسر المحتاجة ، فقد تم التوزيع عن طريق الذهاب لبيوت الأسر المحتاجة وتسليمهم كسوة العيد من قبل كادر من اعضاء المركز والفريق المتطوعين لتنظيم عملية التوزيع .
كانت هذه تفاصيل خبر "الأمل" لحقوق المرآه والطفل تدشن مشروع توزيع كسوة العيد بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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