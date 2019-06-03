شكرا لقرائتكم خبر عن العمراني : لولا هذه الدولة..لما استطاع المجلس الانتقالي الجنوبي..القيام بالفوضى والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال سعادة السفير علي أحمد العمراني سفيرنا لدى الأردن في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه هناعدن أن الشعب اليمني خلقه الله واحد منذ الأزل، أما النزعات الإنفصالية فهي تعود إلى قرون سابقة ، تحركها غالبا مظالم مركزية، مثلما حدث في بعض عصور الأئمة المتخلفة، وحديثا أيضا ،وتستغلها وتغذيها أطماع سلطة ونفوذ محلية وجهوية ، وقد تقف وراءها وتسندها قوى خارجية، مثلما يحدث الآن، وحدث في الماضي القريب في عهد الإستعمار ..
وتابع قائلا حاليا، لولا الدعم الخارجي لما استطاع الإنتقالي في إشارة للإمارات أن يقوم بعشر ما يفعل الآن من تحركات ونشاطات وضوضاء وخراب، ولما وجد من يصغي إليه إلا القليل النادر، خاصة في ضوء مشروع الأقاليم الذي يهدف إلى إعطاء كل منطقة حكم وإدارة ذاتها..
وأختتم منشوره بالقول يلزم النخب اليمنية سياسية وثقافية واجتماعية أن تتصدى بحزم للتدخل الخارجي الذي يهدف إلى تقزيم وتقسيم اليمن ..
كانت هذه تفاصيل خبر العمراني : لولا هذه الدولة..لما استطاع المجلس الانتقالي الجنوبي..القيام بالفوضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.