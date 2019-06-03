شكرا لقرائتكم خبر عن العمراني : لولا هذه الدولة..لما استطاع المجلس الانتقالي الجنوبي..القيام بالفوضى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سعادة السفير علي أحمد العمراني سفيرنا لدى الأردن في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه هناعدن أن الشعب اليمني خلقه الله واحد منذ الأزل، أما النزعات الإنفصالية فهي تعود إلى قرون سابقة ، تحركها غالبا مظالم مركزية، مثلما حدث في بعض عصور الأئمة المتخلفة، وحديثا أيضا ،وتستغلها وتغذيها أطماع سلطة ونفوذ محلية وجهوية ، وقد تقف وراءها وتسندها قوى خارجية، مثلما يحدث الآن، وحدث في الماضي القريب في عهد الإستعمار ..



وتابع قائلا حاليا، لولا الدعم الخارجي لما استطاع الإنتقالي في إشارة للإمارات أن يقوم بعشر ما يفعل الآن من تحركات ونشاطات وضوضاء وخراب، ولما وجد من يصغي إليه إلا القليل النادر، خاصة في ضوء مشروع الأقاليم الذي يهدف إلى إعطاء كل منطقة حكم وإدارة ذاتها..



وأختتم منشوره بالقول يلزم النخب اليمنية سياسية وثقافية واجتماعية أن تتصدى بحزم للتدخل الخارجي الذي يهدف إلى تقزيم وتقسيم اليمن ..