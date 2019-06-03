شكرا لقرائتكم خبر عن فـاجعـة تقشعر لها الأبدان .. شاهد ماذا وجد عمال الصرف الصحي جوار منزل الرئيس هادي بصنعاء وأخفاه الحوثيون منذ سنوات (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر عمال الصرف الصحي في العاصمة صنعاء أمس الأول، على جثث مجهولة مدفونة في أحد الأنفاق بشارع الستين بصنعاء.

ونقل موقع “العاصمة أونلاين” عن مصادر محلية وصفها بالموثوقة إن عمال الصرف الصحي عثروا على جثث مجهولة داخل شوالات مدفونة في النفق، أثناء حفرهم لتركيب أنابيب الصرف الصحي بالقرب من منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي في حي الستين بصنعاء.

وأفادت المصادر أن فريق الحفر وجد النفق أثناء العمل ووجدت الجثث مرمية داخله وصدرت منه رائحة نتنه وصلت إلى جميع المنازل المجاورة.

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وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي الانقلابية بعد انتشار الخبر بين السكان هرعت لتطويق المكان وطرد الناس والعاملين المتواجدين في الحفر، وقامت بردم النفق.



يذكر أن مليشيا الحوثي الانقلابية سعت من خلال دفنها للنفق وطرد الناس من المنطقة لتتكتم على الخبر وتتحفظ على هوية الجثث، كون الجثث قريبة الدفن ولم تتحلل بعد.

وأثارت هذه الحادثة خوف وهلع الناس وتراودت أسئلة كثيرة إلى أذهانهم حول هوية الجثث؟ومرتكبي الجريمة؟ وسبب رميهم في شوالات وفي نفق مجهول تحت الأرض؟.

وتساءل مواطنون لماذا تحفظت مليشيا الحوثي الانقلابية على الجثث وسارعت بردم النفق إن لم يكن لها يد في هذه الجثث، أو متواطئة مع مرتكبي الجريمة.