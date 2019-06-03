شكرا لقرائتكم خبر عن يمني يفاجئ اسرته بعودته بعد مرور 4 ايام على دفنه واتمام العزاء.. (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاجئ أهالي مدينة يمنية بعودة والدهم المسن الى منزله بعد مرور أربعة أيام على دفنه.

وأوضح مصدر محلي في تصريح صحافي – أنَّ “الحاج حسين الحصني، احد ساكني مديرية السوادية، محافظة البيضاء، عاد بعد اربعة ايام من دفن شبيهه بعد غيابه عن منزله لفترة وجيزة”.

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واشار المصدر؛ الى أنَّ: “الشخص الذي تم ابلاغهم بوفاته في حادث عرضي وتم دفنه، هو شبيه الحاج الحصني”.

وبين المصدر؛ انهُ تم ابلاغ اسرة الحاج الحصني بوفاته في مدينة رداع، وقاموا بعمل له عزاء لمدة ثلاثة ايام، واكرامه بذبح ثلاثين كبش -ولكن- وبعد أربعة ايام تفاجأوا بأنه يطرق باب المنزل، فيما اتضح ان الشخص المتوفي شبيهه، لكنه مجهول الهوية.

الجدير بالذكر؛ أنَّ حوادث مشابهة لحادثة الحاج الحصني، حصلت بين الفينة والاخرى، خصوصا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.