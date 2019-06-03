شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تصدر بيان عاجل بشأن موعد عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.
جاء ذلك في إعلان للمحكمة، وهذا نصه:
"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ .
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تصدر بيان عاجل بشأن موعد عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.