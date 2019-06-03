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نشرة أسعار العملات لصباح اليوم الإثنين.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في حضرموت، لصباح اليوم الإثنين، وهي كالتالي: 

اسعار الشراء 

السعودي:       146

الدولار      :   550

الإماراتي   :    147

أسعار البيع :

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السعودي   :     148

الدولار      :    565

  الإماراتي  :    149

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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