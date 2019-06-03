استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليمنية

شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، ارتفاعًا في قيمتها ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على

النحو التالي:

عيار 24

10,358 ريال

$41.46 دولار

عيار 22

9,495 ريال

$38.00 دولار

عيار 21

9,063 ريال

$36.28 دولار

عيار 18

7,769 ريال

$31.09 دولار

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عيار 14

6,042 ريال

$24.18 دولار

عيار 12

5,179 ريال

$20.73 دولار

أوقية الذهب

322,132 ريال

$1,289 دولار

جنيه الذهب

72,507 ريال

$290.20 دولار

كيلو الذهب

10,357,938 ريال

$41,457 دولار