سفير اليمن لدى السعودية : قمة مكة جعلت ايران في مواجهة كل الدول الإسلامية

قال سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية، والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور، شائع الزنداني أن نتائج القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي إستضافتها مكة المكرمة، جعلت إيران تقف في مواجهة العالم الإسلامي جراء سياساتها التي تهدد الامن والاستقرار والسلام في المنطقة وتشكل خطرا على مصالح العالم بأسره .

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الزنداني "أن قمم مكة المكرمة بعثت برسائل واضحة الدلالة للمستقبل بأن لدى هذه الدول قادة قادرون على حماية أوطانهم وشعوبهم ومصالحهم وقادرون أيضاً على بتر كل يد طامعة أو عابثة بمصالح شعوبهم".

وأعتبر أن نتائج القمم الثلاث تقدماً ايجابياً في تاريخ الكيانات الثلاثة التي اجتمعت بجوار البيت العتيق ومتسقة مع المبادئ والثوابت التي تأسست عليها المملكة العربية السعودية.

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وأشار الدكتور الزنداني إلى أن تجديد القمتين العربية والإسلامية التأكيد على أمن ووحدة واستقرار اليمن وتقديم الدعم اللامحدود لقيادتها الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وترحيبها بإنعقاد البرلمان في سيئون يعتبر مكسب مهم في لحظة حرجة يثمنها الشعب اليمني ويأخذها بالاعتبار فهي دعم سياسي ومعنوي له في معركته المصيرية.

وأعرب بهذا الصدد عن شكر اليمن حكومة وشعباً للمملكة العربية السعودية ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير وولي عهده الامين سمو الامير محمد بن سلمان على استضافة قمم مكة المكرمة الثلاث والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في محنته التي فرضتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيران.