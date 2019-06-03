العمالقة تؤكد تلقين مليشيات الحوثي درساً قاسياً جنوب الحديدة خلال الساعات الماضية

أوضح مصدر ميداني عسكري بقوات ألوية العمالقة، أن خسائر مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، في معركة يوم الأحد، شمالي حيس، كانت كبيرة وتلقت "درساً قاسياً".

مبيناً أن القوات المرابطة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة أحبطت، يوم الأحد، أكبر وأعنف هجوم للمليشيات الحوثية كان يهدف إلى السيطرة على مواقع ومحاولة انتزاع أخرى فقدتها مؤخراً في محيط وتخوم بني مغازي شمالي حيس.

وأكد أن محاولات التسلل التي قامت بها المليشيات تحت غطاء ناري ومدفعي كثيف وهستيري اصطدمت بيقظة وصرامة قوات العمالقة التي أخمدت المحاولات الحوثية ولقنتها درساً قاسياً كلفها العشرات من الجثث التي خلفتها وفرت.

محذراً من خطورة وتمادي التصعيد الواسع من قبل مليشيا ذراع إيران في اليمن، على محتلف جبهات الحديدة.

وكانت تمكنت قوات ألوية العمالقة من التصدي لهجوم شنته مليشيات الحوثي، صباح الأحد، على مواقعها القريبة من منطقة بني مغازي شمال مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة.

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وقالت مصادر عسكرية، طبقاً للمركز الإعلامي للعمالقة، إن مجاميع تابعة للمليشيات قامت بهجوم واسع نحو مواقع العمالقة بهدف السيطرة على المواقع القريبة من منطقة بني مغازي شمالي المدينة.

وأفادت المصادر "أن قوات ألوية العمالقة وجهت صفعة قوية للحوثيين وتمكنت من كسر الهجوم الحوثي والتصدي له بشكل حازم وقوي للعناصر المتسللة وأفشلت محاولتها التقدم والسيطرة على المنطقة، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبرت العناصر الأخرى على الفرار، وهو ما أربك حسابات المليشيات وخططها للتقدم نحو حيس".

وتواصلت محاولات الحوثيين التسلل والتمدد والسيطرة على منطقة بني مغازي الواقعة بين مديريتي حيس والجرّاحي على وقع عمليات التسلل والقصف العنيف والمستمر الذي تشنه المليشيا على مواقع متفرقة تتمركز فيها قوات العمالقة واستهداف الأحياء السكنية في مختلف مدن محافظة الحديدة.