قناص مكيراس… يشتت الحوثيين ويقتل عدد منهم !

لقي 9 من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية، بينهم قيادي ميداني، مصرعهم على أيدي مسلحين مجهولين في مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء.وقالت مصادر محليةأن عناصر مليشيا الحوثي تعيش منذ ثلاثة أيام في رعب شديد جراء تصاعد أستهدافها من قبل “أشباح ” -بحسب المصادر -.وأضافت المصادر بأن مسلح مجهول قام اليوم، بقنص أحد عناصر مليشيات الحوثي في سوق مكيراس، برصاصة بالرأس أدت إلى مصرعه فيالحال، ولاذ بالفرار إلى مكان مجهول ولم تعرف حتى الآن هويته.

فيما تقوم المليشيات بحملة تفتيش كبيرة للبحث عنه .ويوم الجمعة الماضية لقي أربعة من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم كما تم أعطاب الطقم التابع لهم (موديل ٢٠٠٩)، بينهم قائد مواقع منطقة حضة، بانفجار لغم بمنطقة الواغلة القرب سد الواغلة بمديرية مكيراس.

وحسب شهود عيان فإن المليشيات الحوثية بمديرية مكيراس وكافة المناطق المجاوره لها أصيبت بحالة خوف ورعب وأعلنت حالة الطوارئ ، بعد مصرع 9 من عناصرهم من قبل مجهولين بالمناطق التي يسيطروا عليها .