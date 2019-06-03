شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا وجد عمال الصرف الصحي في نفق بالقرب من منزل الرئيس هادي في العاصمة صنعاء (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عُثر في مجاري الصرف الصحي بالعاصمة صنعاء وسط البلاد الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي الانقلابية، على جثث مجهولة.

ونقلت مصادر إعلامية عن مصادر محلية" إن عمال الصرف الصحي عثروا على جثث مجهولة داخل "شوالات" مدفونة في في أحد الأنفاق بالقرب من منزل الرئيس هادي بشارع الستين بصنعاء".

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وأضافت المصادر" أنه تم العثور على الجثث في النفق، أثناء حفر العمال لتركيب أنابيب الصرف الصحي بالقرب من منزل الرئيس عبد ربه".

وأفادت المصادر" أن فريق الحفر وجد النفق أثناء العمل ووجدت الجثث مرمية داخله وصدرت منه رائحة نتنه وصلت إلى جميع المنازل المجاورة".

وأوضحت المصادر "أن مليشيا الحوثي الانقلابية بعد انتشار الخبر بين السكان هرعت لتطويق المكان وطرد الناس والعاملين المتواجدين في الحفر، وقامت بردم النفق".