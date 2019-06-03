شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : "انتهت الكتيبة الخاصة" .. التحالف ينفذ عملية نوعية فجر اليوم ويقصم ظهر الحوثيين ..(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر بمحافظة الضالع أن طيران التحالف العربي استهدف في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين كتيبة خاصة لمليشيات الحوثي شمال الضالع.

ونقل مراسلنا عن مصادر ميدانية "أن طيران التحالف استهدف فجر اليوم أهدافاً عسكرية للمليشيات الحوثية، شمال الضالع، مشيرا إلى استمرار التحليق حتى اللحظة".

ودمرت غارات جديدة عتادا للمليشيات وضربت تجمعات في باجه بحجر.

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وعانت المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، من عملية نوعية متواصلة لطيران التحالف، بعد إطلاق عملية "صمود الجبال" بدور فاعل للمقاتلات لشل قدرات المليشيات.

وتكبدت المجاميع الحوثية خسائر ثقيلة تحت ضربات جوية مركزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خصوصا في غرب وشمال غرب مديرية قعطبة.

ودمرت الغارات الجوية عتاداً ثقيلاً وأسلحة في موقع الجب جنوب غرب مديرية قعطبة فجر الأحد.

وقصفت الطائرات مواقع وتجمعات في منطقة الزبيريات مخلفة انفجارات عنيفة وحرائق في آليات وعتاد عسكري منها دبابة ومدفعية ومركبات وأسلحة.

كما قصفت المقاتلات بنجاح ما تسمى بكتيبة المهام الخاصة التابعة للمليشيات الحوثية مع آليات ومعدات في حبيل السماعي غربي قعطبة.

إلى ذلك تكبدت المليشيات هزيمة مذلة في جبهة حجر، حيث أفشلت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية هجوماً هو الأكبر والأعنف على مدى ساعات في جنوب منطقة باجة.

وكسرت المقاومة والمشتركة محاولات مستميتة لتحقيق أي تقدم صوب قريتي الشَريفة والحَذأة، وسقط الليلة عشرات القتلى من الحوثيين خلال محاولات تسلل فاشلة في موقع قريب من المحطة.