شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث في صنعاء ... وشباب العاصمة في رعب تام (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء على الاعتداء بالضرب على مجموعة من الشباب، ومصادرة هواتفهم المحمولة في ساعات متأخرة من مساء يوم أمس الأحد.



وقالت مصادر محلية " إن عناصر من ميليشيا الحوثي شنو حملة واسعة في ساعات متأخرة من مساء يوم أمس الأحد في مديرية "بني الحارث" شمال العاصمة "صنعاء" لمطاردة الشباب في الطرقات، وتفتيش هواتفهم المحمولة.

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وأشارت المصادر "أن ميليشيات الحوثي أوقفت العديد من الشباب بمنطقة "دارس" وقامت بتفتيش هواتفهم المحمولة، دون أسباب قانونية ويأتي ذلك في إطار تقييد الحريات والتضييق على المدنيين".بحسب قناة يمن شاب.



وفي سياق متصل كانت "ميليشيات الحوثي الانقلابية، قد شنت حملة واسعة طالت العديد من المنشآت التجارية، ومستشفيات خاصة، وذلك لمتابعة شاشات العرض بهدف منع متابعة البرامج التي تسئ للحوثيين.



ومنذ سيطرة ميلشيات الحوثي على العاصمة "صنعاء" في سبتمبر 2014، تمارس القمع والتنكيل بحق المدنيين ومصادرة حريتهم وارتكاب سلسلة من الانتهاكات، وتختطف آلالاف من المواطنين في سجونها.