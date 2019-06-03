الهلال الاماراتي يواصل توزيع وجبات الإفطار على سكان الدريهمي

تواصل فرق الهلال الأحمر الإماراتي توزيع وجبات الإفطار والسحور على سكان وأهالي مديرية الدريهمي وقرى الساحل الغربي ضمن مشروع إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك . وبلغ عدد الوجبات اليومية الجاهزة التي يقدمها الهلال الأحمر الإماراتي خلال اليوم الواحد 3200 وجبة إفطار ووجبة سحور لسكان مديرية الدريهمي وقرى الساحل الغربي . حيث يتم توزيع وجبات الإفطار والسحور الجاهزة على السكان والأهالي والأسر الفقيرة والنازحين للتخفيف من معاناتهم جراء الحرب التي فرضتها عليهم مليشيات الحوثي . وعبر عدد من المواطنين المستفيدين من وجبات الإفطار اليومية عن امتنانهم وشكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما تقدمه من مساعدات للمواطنين والأهالي والأسر الفقيرة في محافظة الحديدة ومختلف مناطق وقرى الساحل الغربي.

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