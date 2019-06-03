شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تعلن الإفراج عن "الأحمر’’" ورفاقه عبر وساطة محلية مقابل صفقة مع الشرعية (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي نجاح صفقة تبادل للأسرى مع قوات الشرعية في الحديدة.

وقال رئيس ما يسمى لجنة الأسرى لدى المليشيا، عبد القادر المرتضى، أنه تم تحرير 62 أسير من مسلحي الجماعة في عملية تبادل مع الطرف الآخر (الحكومة اليمنية) في جبهة الساحل الغربي”.

عــــــــاجل : جماعة الحوثي تعلن الإفراج عن "الأحمر’’" ورفاقه عبر وساطة محلية مقابل صفقة مع الشرعية (صور)

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وأضاف المرتضى في منشور على فيسبوك، أن “عملية التبادل تمت عبر وساطة محلية، وأنه سيتم نشر أسماء المفرج عنهم في وقت لاحق، ولم يذكر عدد من أفرج عنهم من أسرى القوات الحكومية مقابل هذه الصفقة.

وتعد هذه الصفقة هي الرابعة منذ اتفاق ستوكهولم ديسمبر الماضي، والثانية خلال أسبوعين بين الحوثيين والقوات الحكومية في الحديدة،.

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ورغم فشل التوصل إلى حل شامل بشأن ملف الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، وهم أكثر من 15 ألفا، إلا أنه يتم الإعلان بين الحين والآخر عن عمليات تبادل بوساطات محلية وقبلية. مما يؤكد أن مليشيا الحوثي ستعمل على عرقلة الاتفاق الخاص بالإفراج عن المعتقلين بحسب اتفاق ستوكهولم وتلجأ للصفقات الجانبية..

وفيما يلي أسماء الأسرى المفرج عنهم :