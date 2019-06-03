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عدن - ياسمين التهامي - تلقى رافائيل فاران، مدافع منتخب فرنسا وريال مدريد، سؤالًا عن مستقبل زميله في منتخب الديوك، ومهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، اليوم الأحد.

ورد فاران قائلًا، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "لم أتحدث مع كيليان عن ريال مدريد".

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فاران يعلق على ارتباط مبابي بريال مدريد

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وأضاف: "أنا أركز بالكامل على المنتخب الفرنسي.. لم أتحدث معه حول هذا الموضوع، وأعتقد أنه يركز تمامًا مع المنتخب أيضًا".

وارتبط اسم مبابي بالانتقال لريال مدريد، في ظل رغبة زين الدين زيدان، المدير الفني، في إعادة هيكلة الميرينجي، بعد موسم كارثي للفريق.

وكان مبابي قد أطلق تصريحات مثيرة للجدل مؤخرًا، حول مستقبله مع باريس سان جيرمان، ما فتح باب الاحتمالات حول رحيله إلى الريال.

ويستعد فاران حاليًا مع منتخب بلاده، لمباراتي تركيا وأندورا في تصفيات يورو 2020، بعد الفوز الودي اليوم على بوليفيا (2-0).